Промисловий сектор Вінниччини набирає потужностей

Обсяги виробництва в промисловому секторі Вінницької області в січні-лютому 2012 року збільшилися в порівнянні з показниками за аналогічний період 2011 року на 12,7%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької обласної держадміністрації.

Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості, як видобувна – 22,4%, хімічна і нафтохімічна – 8,7%, виробництво і розподіл електроенергії, газу і води – 42,5%.

В той же час, в січні-лютому 2012 в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року скорочення промислового виробництва сталося в переробній промисловості – на 6,1%, целюлозно-паперовому виробництві і видавничій діяльності – на 30,4%, машинобудуванні – 24,4%, а також в обробці деревини і виробництві виробів з неї – 10,3%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2011 року рівень виробництва у промисловому секторі Вінницької області скоротився в порівнянні з показниками 2010 року на 2,7%.