Втікачів із Піщанської колонії затримали
12:56, 20 березня 2012Вінниця
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Впіймали біля Миролюбівки
Правоохоронці затримали двох засуджених, які втікли з Піщанської виправної колонії №59.
Про це повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби України.
За даними служби, втікачів було затримано поблизу села Миролюбівка.
Затримані скоїли групову втечу з-під охорони з Піщанської виправної колонії 20 березня близько другої годинир ночі.
За даним фактом проводиться перевірка.
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