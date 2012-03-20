Втікачів із Піщанської колонії затримали

12:56, 20 березня 2012
Вінниця
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Впіймали біля Миролюбівки

Правоохоронці затримали двох засуджених, які втікли з Піщанської виправної колонії №59.

Про це повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

За даними служби, втікачів було затримано поблизу села Миролюбівка.

Затримані скоїли групову втечу з-під охорони з Піщанської виправної колонії 20 березня близько другої годинир ночі.

За даним фактом проводиться перевірка.

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