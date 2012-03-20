Родина отруїлась чадним газом через від'єднаний датчик тяги

Комісія територіального управлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області завершила розслідування технічних причин групового нещасного випадку, пов’язаного з використанням газу в побуті, який стався 16 лютого в місті Жмеринка в двоповерховому житловому будинку.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Тоді чадним газом отруїлась сім’я: 33-річні чоловік та дружина і їхні діти — 12-річний хлопчик і 5-річна дівчинка.

Основною причиною нещасного випадку стало самовільне від’єднання господарем квартири на газовому проточному водонагрівачі «Junkers» датчика контролю тяги.

Крім того, власник житлового будинку Жмеринське підприємство «Експрес» і виробнича комерційна фірма «Вінпромсервіс» неякісно та несвоєчасно провели обстеження технічного стану димо-вентиляційних каналів в будинку, де стався нещасний випадок.

А працівники Жмеринського УГГ в свою чергу неякісно провели планове технічне обслуговування системи газопостачання квартири.