Родина отруїлась чадним газом через від'єднаний датчик тяги
Знайшли винних
Комісія територіального управлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області завершила розслідування технічних причин групового нещасного випадку, пов’язаного з використанням газу в побуті, який стався 16 лютого в місті Жмеринка в двоповерховому житловому будинку.
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.
Тоді чадним газом отруїлась сім’я: 33-річні чоловік та дружина і їхні діти — 12-річний хлопчик і 5-річна дівчинка.
Основною причиною нещасного випадку стало самовільне від’єднання господарем квартири на газовому проточному водонагрівачі «Junkers» датчика контролю тяги.
Крім того, власник житлового будинку Жмеринське підприємство «Експрес» і виробнича комерційна фірма «Вінпромсервіс» неякісно та несвоєчасно провели обстеження технічного стану димо-вентиляційних каналів в будинку, де стався нещасний випадок.
А працівники Жмеринського УГГ в свою чергу неякісно провели планове технічне обслуговування системи газопостачання квартири.