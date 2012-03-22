Введення в дію нового хірургічного корпусу "Пироговки" відкладається

Відкриття нового хірургічного відділення “Пироговки” буде проведено пізніше від запланованого терміну.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

- Відкриття цього хірургічного центру Пироговки що далі, тим більше під питанням. Вчора я збирав нараду і мені фахівці сказали, що вже зараз треба закупляти обладнання, для того, щоб встановити його на ще на стадії оздоблювальних робіт. На жаль, коштів для придбання обладнання, а потрібно 95 мільйонів гривень, наразі в нас немає.

Разом з тим, зауважив губернатор, справа потроху рухається.

- Це будівництво триває вже 20 з лишком років. Якщо ми трохи і затримаємося зі задчею об'єкта, то вже здамо так, щоб потім до нас не було ніяких претензій.