В одному з ПТУ Вінниці директор видавав стипендії на власний розсуд

Прокуратурою м. Вінниці проведено перевірку додержання вимог законодавства про стипендіальне забезпечення в Державному навчальному закладі «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, проведеною перевіркою виявлено порушення Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та преміювання у ДНЗ «ВЦПТО ПП», затвердженого директором вказаного закладу, відповідно до якого встановлено незаконно додаткову відповідальність учнів за невиконання своїх обов’язків і систематичне порушення Статуту ДНЗ. А саме, учням, які без поважних причин не відвідували уроки теоретичного та виробничого навчання, видача стипендії тимчасово призупиняється до вияснення обставин.

Одним із наказів директора закладу «Про ненарахування стипендії за лютий 2012 р.» 18 учнів позбавлені стипендії в лютому 2012 року за невиконання вимог навчальних програм, пропуски занять тощо.

З метою усунення виявлених порушень, прокуратурою м. Вінниці принесено 2 протести та 1 подання.