Підприємства економлять на пальному

12:14, 25 квітня 2012
Вінниця
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Обсяги продажу світлих нафтопродуків відчутно впали

 У березні  суб’єктами господарювання Вінниччини  через мережу автозаправних станцій, що нараховує 314 одиниць, було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, газу скрапленого та стисненого для автомобілів на загальну суму 170,8 млн.грн., з якої 105,1 млн.грн. (61,5%)  становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 54,6 млн.грн. (32,0%) – від продажу  дизельного пального, 4,5 млн.грн. (2,6%)  –  газу стисненого та 6,7 млн.грн. (3,9%)  –  газу  скрапленого. 

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 7,6 тис.т, що на 5,4% менше, ніж у березні 2011р., дизельного пального – 4,7 тис.т (на 5,0% менше), газу стисненого – 0,4 тис.т ( на 22,3% менше), газу  скрапленого – 0,6 тис.т (на 10,4% більше).  В   обсязі   реалізованого   бензину   43,9%   припадало   на   продаж   бензину   марок  А-94-98, 50,6% - А-90-93 та 5,5%- А-72-80.

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