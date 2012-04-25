Підприємства економлять на пальному

У березні суб’єктами господарювання Вінниччини через мережу автозаправних станцій, що нараховує 314 одиниць, було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, газу скрапленого та стисненого для автомобілів на загальну суму 170,8 млн.грн., з якої 105,1 млн.грн. (61,5%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 54,6 млн.грн. (32,0%) – від продажу дизельного пального, 4,5 млн.грн. (2,6%) – газу стисненого та 6,7 млн.грн. (3,9%) – газу скрапленого.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 7,6 тис.т, що на 5,4% менше, ніж у березні 2011р., дизельного пального – 4,7 тис.т (на 5,0% менше), газу стисненого – 0,4 тис.т ( на 22,3% менше), газу скрапленого – 0,6 тис.т (на 10,4% більше). В обсязі реалізованого бензину 43,9% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 50,6% - А-90-93 та 5,5%- А-72-80.