Мер Вінниці поїхав "у народ"

24 квітня ранковий маршрут Вінницького міського голови Володимира Гройсмана проліг майже через усі мікрорайони Вінниці і тривав всю першу половину дня. Він побував на дев'ятьох об'єктах, де проводяться різнопланові роботи. На Старому місті мер Вінниці поспілкувався із людьми, які у складчину провели у себе на вулиці каналізацію; в районі центрального ринку - обійшов прибудинкові території та побував на вулиці Шмідта, де будується нова дорога, а також на 50-річчя Перемоги, де за позабюджетні кошти відбудеться реконструкція частини тротуару. Міський голова також побував на відреконструйованій котельні; у новому цеху, де будуть ремонтуватись ліфти; у школі №27, де цього літа з'явиться спортивно-ігровий мультикомплекс та сучасний стадіон.

Як повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, цього разу об'їзд міського голови Володимира Гройсмана розпочався зі Старого міста. Там в районі педагогічно-гуманітарного коледжу та дитячого табору «Колос» мешканці приватного сектору незабаром матимуть каналізацію. За рахунок співфінансування вже прокладено самоплинні мережі по вулицях Добрих Сусідів, Квітуча та провулку Сусідському. Вони підключені до насосної станції, яку збудовано за кошти міського бюджету. Вже від неї нечистоти по напірному колектору по вул. Квітучій будуть виводитись із цього мікрорайону. «Проведення каналізації мешканцям цих вулиць обійшлось по 5 тисяч з будинку, - розповідає голова Асоціації органів самоорганізації населення Наталія Панчук. - На жаль, не всі мешканці цих вулиць одразу погодились на таке співфінансувння, деякі одразу відмовились, а деякі вичікують, щоб вже все зробили, а вони потім лише підключать свій будинок до мережі. Хочу сказати, що такі люди не зможуть безкоштовно підключитись. Вони все одно повинні будуть сплатити тим людям, які з самого початку оплатили роботи, і сума буде більшою за початкову». Новозбудована насосна станція і мережі уже готові до роботи. Коли люди прокладуть труби до своїх будинків, вони зможуть одразу користуватись нею.

Каналізування приватного сектору буде продовжуватись й надалі. Для того, щоб провести каналізацію в усі мікрорайони міста, де її досі немає, необхідно майже 140 мільйонів гривень. Тому усі заходи розподілені на етапи і в першу чергу проводяться там, де мешканці беруть участь у співфінансуванні. «Роботи по каналізуванню оперативно проводяться там, де мешканці активні. У нас таким чином є можливість об'єднувати ресурси. Також у фінансуванні робіт допомагає і облдержадміністрація і, зокрема, губернатор Микола Васильович Джига. Тому я думаю, що використання усіх наявних можливостей пришвидшить хід робіт», - говорить мер Вінниці.

Після Старого міста Володимир Гройсман побував в районі Центрального ринку, на вулиці Шмідта. Там тривають роботи по прокладанню зливової каналізації та перекладці водонапірної мережі. Після цього вулицю Шмідта буде заасфальтовано. Також планується привести в порядок вулиці Некрасова, Тімірязєва та Ленінградську.

У цьому мікрорайоні робота кипить не лише на дорозі, а й на прибудинковій території. Біля будинку по вул. Шмідта,69 розпочався ремонт спортивного майданчику. А в дворі багатоповерхівки по вул. Ленінградська,40 вже наведено лад після зими, приведено в порядок дитячий майданчик, обрізано дерева, все пофарбовано і відремонтовано.

Розпочались роботи і по вул. 50-річчя Перемоги. Минулого року на пішохідній частині від площі Перемоги до ринку «Світанок» було знесено майже усі тимчасові споруди. Вже цього року це місце набуде нового вигляду. Тут буде розширено проїжджу частину, облаштовано «кармани» для зупинки і стоянки транспорту, приведено в порядок тротуар, встановлено дві автобусні зупинки. Розширення дороги по вулиці 50-річчя Перемоги здійснюється за бюджетні кошти. Решта - це інвестиції підприємства «АВС-Цитрус».

По цій таки вулиці 50-річчя Перемоги, але вже зі сторони стадіону «Локомотив» вже проведені інші роботи - по реконструкції теплових мереж протяжністю 180 метрів та котельні за адресою вул. 50-річчя Перемоги,18 (проведено демонтаж 2-х застарілих котлів типу НДІСТУ-5, проведено переключення навантаження на ТЕЦ-4). В результаті КП «Вінницяміскьтепленерго» економить газ і кошти, а міська поліклініка №3, гінекологія та пологовий будинок №2, гуртожиток педуніверситету, які буде обслуговувати нова котельня, будуть отримувати якісніші послуги з теплопостачання.

Цього року у Вінниці розпочне працювати цех з виготовлення комплектуючих для модернізації та ремонту ліфтів. Він розташований по пров.К.Маркса,54а. Сьогодні у цех завозиться необхідне обладнання. Свого часу усе майно ліфтового господарства було розпродано. Тому тепер підприємство «Вінницяміськліфт» будує свою базу практично з нуля.

А біля загальноосвітньої школи №27 розпочалось будівництво футбольного міні-поля та встановлення спортивно-ігрового мультикомплексу. Тут буде ігровий майданчик «Бастіон», гойдалка, карусель, лавки, біля нього - спортивний майданчик, де під відкритим буде встановлено 10 тренажерів. Поруч буде міні-поле з штучним покриттям для гри у футбол. «Сьогодні ми проїхались по місту, де ведуться різні роботи згідно наших планів. В тому числі ми почали монтаж мультикомплексів (дитячих і спортивних). Їх цього року буде шість і один із них біля 27-ї школи. І з кожним роком їх буде ставати в місті все більше і більше», - говорить Володимир Гройсман.

Із настанням теплої погоди у Вінниці розпочато й сезон ремонту доріг. Під час об'їзду міський голова Володимир Гройсман побував на вулиці Ватутіна, де здійснюється поточний ремонт асфальтного покриття, та на вулиці Стахурського, яка цього року буде відремонтовано капітально. «З кожним роком місто виходить з зими краще по дорогах, навіть ті ділянки, де проводився поточний ремонт, у нормальному стані. Це говорить про те, що метод, який ми використовуємо, ефективний», - каже мер Вінниці.