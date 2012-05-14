Піщанський ділець прикарманив 20 тис. грн. бюджетних дотацій
16:19, 14 травня 2012Вінниця
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Підробляв квитанції
У Піщанському районі один із приватних підприємців протягом 2009 року незаконно привласнював бюджетні кошти, призначені на дотації людям, які завали худобу на переробні підприємства.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Розбитний бізнесмен підробляв приймальні квитанції і за підробними документами „прикарманив” 20 тисяч державних грошей.
Прокурором Піщанського району відносно вказаного підприємця порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК.
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