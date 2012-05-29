Велосипедисти зав‘язали стрічку навколо Вінниці

У Вінниці в рамках акції „Рожева стрічка єднає небайдужих” пройшов вело марафон „За життя” присвячений протидії раку молочної залози.

Близько 80 вінничан – власників велосипедів – приїхали до Майдану Незалежності. Після реєстрації усі отримали рожеву стрічку, яку потрібно було прикріпити на велосипед. Участь брали не тільки професійні велогонщики, а й звичайні вінничани.

- Маршрут складали так, щоб відтворити символ нашої акції – рожеву стрічку, - говорить організатор акції Світлана Дубина голова громадської організації „ВІСЬ”. – Велосипедисти у супроводі міліції проїхали по Соборній-Театральній-Першотравневій-Хмельницьке шосе-Юності-Келецька-Пирогова-Соборна- Театральна. Вийшло ніби навколо Вінниці зав‘язали символічну стрічку небайдужості.

Усі велосипедисти, що стартували в повному складі витримавши шалений темп, який задала машина супроводу ДАІ, приїхали на фініш під звуки музичного марафону, що саме проходив на площі Театральній.

До марафону долучився спорткомітет Вінницької міськради та Федерація велоспорту, який очолює чемпіон світу Сергій Чернявський.

За переконаннями сучасних онкологів, заняття спортом та фізична активність на 30% скорочують ризики онкологічних захворювань.

