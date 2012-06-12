Форму для вінницьких водіїв пошиє "Володарка"
Літня коштує 460 грн
Вінницька швейна фабрика "володарка" та кілька приватних швейних підприємств міста виграли тендер на пошиття літньої форми для водіїв вінницьких трамваїв та тролейбусів. Про це заявив заступник начальника Вінницького трамвайно-тролейбусного управління Микола Завіруха.
- Літня форма складається з сорочки, штанів (або спідниці для жінок), краватки, головного убору і погонів, - сказав Микола Ілліч, - також будуть знаки на погонах.
Кількість нашивок відповідатиме професійному рівню класності водія: одна - перший клас, дві - другий, три - третій.
- Це для пасажирів буде зручно - одразу бачать, хто за кремом: новачок чи водій зі стажем, - продовжує Завіруха.
Вартість одного комплекту літньої форми для водії управління коштуватиме 400-460 грн в залежності від розміру. всього пошиють 500 уніформ.