Вітер покидав дерева на стовпи та електричні дроти

11 червня о 20:20 на пульт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №2 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що на вулиці Фрунзе сталося падіння дерева на лінію електропередач.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

До місця події було направлено перше відділення частини на АЦ 2/40(3310)102. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що дерево впало на господарчу будівлю та зачепило лінію телефонного зв’язку.

Особовим складом чергового караулу були проведені аварійно-рятувальні роботи за допомогою бензопили по розрізанню дерева і прибирання його на узбіччя.

Ще один випадок падіння дерева стався на перехресті вулиць Київська-Червоноармійська. Під дією вітру, на лінію електропередач та проїжджу частину впало дерево.

Відділенням на АРА-М в кількості 2-х чоловік,було огороджено місце падіння дерева для забезпечення безпеки громадян.

Того ж вечора рятувальники виїжджали на перехрестя вулиць Острозького-50-річчя Перемоги. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що на проїжджій частині лежать два стовпи електропередач.

Особовим складом чергового караулу були проведені аварійно рятувальні роботи із забезпечення безпеки життя людей до прибуття чергових служб міста. До місця виклику була направлена енергослужба, яка приступила до відключення лінії електропередач.

