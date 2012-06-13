Відправляти дітей у вінницькі табори вже не страшно

Державні інспектори теруправління перевірили виконання усунення порушень у дитячих оздоровчих таборах, які були виявлені під час планових перевірок у травні цього року.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Фахівці управління зазначають, що станом на сьоме червня у повному обсязі усунені порушення у Літинському профільному позашкільному навчально-оздоровчому дитячому закладі «Казкова долина», РК ЗОВ «Пролісок» с. Йосипівка Козятинського району, дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Мрія» с. Городківка Крижопільського району і оздоровчому таборі «Фортуна» с. Митки Барського району.

В переліку безпечних відтепер також дитячий оздоровчий табір «Колос» с. Ободівка,Тростянецького району, Теплицький профільний позашкільний навчально-оздоровчий заклад «Ровесник та Ямпільський міжгосподарський оздоровчий табір «Світанок».

Можна везти дітей на відпочинок і в комунальний заклад «Дитячий фізкультурно-оздоровчий табір «Ювілейний» с. Степашки, Гайсинського району, ТОВ «Лікувально-оздоровчий спортивний комплекс «Маяк-ЛТД» с. Селище Тиврівського району, дитячий санаторій «Зелена діброва» м. Крижопіль та інші оздоровчі табори області.