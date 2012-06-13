Найменше расистів у Вінницькій області
17:00, 13 червня 2012Вінниця
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Експертна оцінка
Найменше расистів у Житомирській і Вінницькій областях, а лідерами за расової ненависті виступають Київ, Донецьк і Луганськ.
Про це повідомив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров на прес-конференції в Києві, передав ГолосUA.
За його словами, у Житомирській і Вінницькій областях фіксується найменшу кількість нападів на грунті расової ненависті.
Як відзначив О. Захаров, до них можна було б віднести і Черкаську область, якби не Умань, жителі якої регулярно вдаються до зіткнень з хасидами.
В той же час, за словами глави ХПГ, «дуже багато расових проблем» фіксується у Сумській і Луганській областях, а також у Києві, де проживає найбільша кількість іноземців.
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