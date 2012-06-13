Найменше расистів у Вінницькій області

Найменше расистів у Житомирській і Вінницькій областях, а лідерами за расової ненависті виступають Київ, Донецьк і Луганськ.

Про це повідомив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров на прес-конференції в Києві, передав ГолосUA.

За його словами, у Житомирській і Вінницькій областях фіксується найменшу кількість нападів на грунті расової ненависті.

Як відзначив О. Захаров, до них можна було б віднести і Черкаську область, якби не Умань, жителі якої регулярно вдаються до зіткнень з хасидами.

В той же час, за словами глави ХПГ, «дуже багато расових проблем» фіксується у Сумській і Луганській областях, а також у Києві, де проживає найбільша кількість іноземців.



