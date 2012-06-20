Вінницькі ушуїсти – призери Європи

На чемпіонаті Європи серед чоловіків і юніорів з ушу-саньшоу (контактні поєдинки), який відбувся у Талліні (Естонія) вінничани вибороли 4 медалі.

Зокрема, «срібло» здобули Олександр Рудковський і Вадим Ходацький, «бронзу» – Артур Приходько і Руслан Лаврик. На прес-конференції спортсмени і віце-президент обласної федерації ушу Ігор Єлін розповіли про свої досягнення.

– Ці успіхи не є випадковими. Збірна Вінницької області вже 2 роки перемагає у командному заліку на чемпіонатах України з ушу у розділі «саньшоу» (є ще безконтактний розділ «таолу»). Вінничани нині складають кістяк національної збірної, – каже Ігор Єлін. – Уперше ми поїхали на першість Європи у повному складі: 4 чоловіки і 6 юніорів. У підсумку збірна України посіла третє місце, позаду Росії і Японії. Наша команда отримала орієнтовно 6 ліцензій на Всесвітні ігри (головні змагання року серед представників не олімпійських видів спорту).

– Найбільш складним був перший бій, з французом, – каже майстер спорту України Вадим Ходацький. – Адже не знав, чого очікувати від супротивника. Після цієї перемоги стало легше. Я переміг у чотирьох поєдинках чемпіонату Європи, поступившись лише у фіналі 3-раундового поєдинку.

Ушу-саньшоу має схожість з рукопашним боєм. Можна виконувати і удари, і кидки, немає лише боротьби у партері.