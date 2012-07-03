Псеводо-електрики пограбували вінничанку на 10 тисяч гривень

Працівники міліції затримали трьох чоловіків, які представившись працівниками обленерго, під приводом перевірки електролічильника, вчинили розбійний напад на 61-річну вінничанку

- Щоб затримати двох зловмисників, працівникам Староміського райвідділу міліції довелося їхати у Хмільницьку області, - розповідає Ірина Добрвольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - Третій співучасник злочину був затриманий у місті Вінниці за місцем проживання.

31 травня о пів на дев’яту годину ранку по спецлінії «102» надійшло повідомлення від 61-річної вінничанки про те, що на неї щойно невідомі особи вчинили розбійний напад. Схвильована жінка повідомила, що двоє невідомих чоловіків зв’язали її та, погрожуючи пістолетом, заволоділи її грошима та золотом. Сума завданого збитку становить близько 10 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, близько восьмої години ранку у двері до пенсіонерки подзвонили двоє чоловіків, які представилися працівниками обленерго, та повідомили, що їм необхідно перевірити електролічильник. Нічого не запідозривши, жінка запросила їх до будинку та показала, де лічильник. Зачинивши за собою двері, «перевіряючі» накинулися на господарку та зв’язали її. Чоловіки вимагали, щоб пенсіонерка сказала, де знаходяться гроші та коштовності, а щоб вона поквапилася з відповіддю - дістали пістолет та погрожували вбити. Перелякана пенсіонерка одразу вказала зловмисникам на схованку з грошима та золотими прикрасами, і вони залишили її будинок.

- Розшукували зловмисників за фотороботом, - каже начальник Староміського райвідділу міліції Юрій Найчук. - Потерпіла добре їх запам’ятала та детально описала. Наприкінці червня підозрювані чоловіки віком 43 та 32 років були затримані у Хмільницькій області. Обидва раніше відбували покарання у місцях позбавлення волі за аналогічні злочини. Під час огляду салону автомобіля «КІА», на якому пересувалися зловмисники, працівники міліції виявили пневматичний пістолет, намальовану схему будинку потерпілої жінки та документи з хмільницьких ломбардів, куди зловмисники здали викрадені золоті прикраси.

Зі слів затриманих, про те, що у пенсіонерки є гроші, їм розповів їхній 27-річний знайомий з Вінниці. Він же і намалював схему розташування кімнат у будинку літньої жінки. Як з’ясувалося, цей чоловік був знайомий з потерпілою і неодноразово бував у її будинку.

Зараз уся трійця зловмисників затримана і знаходиться у слідчому ізоляторі. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.