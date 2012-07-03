Волотери з США пригощали американським пирогом вінничан

2 липня шість волонтерів Корпусу Миру, які працюють у Вінниці зібрались, щоб відсвяткувати День незалежності США. Запросили і вінничан, яких пригощали справжнім американським пирогом. Він складається з двох слоїв бісквіту, бізе, а зверху прикрашений свіжим ягодами.

Очоювала волонтерів Керіс Ервін. Вона приїхала до Вінниці 31 травня і планує провести у нашій області 2 роки. Зараз американка вивчає адміністративно-територіальний устрій регіону, особливості соціально-економічного розвитку і знайомиться з представниками органів влади та лідерами громадських організацій, з якими Керіс має намір співпрацювати.

Зокрема, Керіс визначила 4 основних напрямки своєї роботи в регіоні, в якій вона буде виступати як тренер: стратегічне планування розвитку територіальних громад, фандрайзинг, командо утворення, написання грантових проектів.

Голова облради Сергій Татусяк та Керіс Ервін домовилися, що волонтер найближчим часом приєднається до процесу створення Стратегії розвитку Вінницької області до 2020 року. Крім того, американка має намір працювати безпосередньо в громадах. І першою обрана громада села Стрижавка Вінницького району.

- Стратегічне планування скрізь однакове, але підходи, механізми і можливості в кожній країні різні. Тому я дуже хочу побачити відмінності між американською і українською системою, - зазначила Керіс Ервін.

Також волонтер зазначила, що хотіла б частіше бути серед молодіжного середовища та працювати зі студентами.

Ми запитали Керіс Ервін, що вона знала про Україну.

- Велика робота була пророблена перед поїздкою на Україну, - каже Керіс. - Багато інформації подається волонтерам Корпусу Миру, і я чула, що Україна колись були у складі СССР і також я знаю, що нас зазвичай багато роботи і ще релігії. Мене дуже вразило, що мене приймали в українських родинах як спражню частинку сім"ї.

Довідка: Корпус миру - урядове агентство США, мета діяльності якого - сприяти зміцненню миру і дружби між народами світу. Створений 1960 закликом сенатора Джона Кеннеді до студентів Мічиганського університету служити своїй країні і сприяти зміцненню миру в усьому світі. Конгрес США 22 вересня 1961 прийняв Закон про Корпус миру. Корпус миру США в Україну заснований в 1992, коли Президент України Леонід Кравчук і президент США Джордж Буш підписали двосторонню угоду про заснування Корпусу в Україну.