До навчального року відремонтують 257 шкільних туалетів

У 2012 році у школах Вінницької області передбачається провести капітальний ремонт у 142 закладах освіти на загальну суму 29 млн. грн.

До 1 липня вже профінансовано ремонтні роботи на 8,5 млн. грн. Найбільший об’єм робіт планується у Барському, Бершадському, Вінницькому, Жмеринському, Крижопільському та Хмільницькому районах. По це йдеться на сайті Вінниця ОК.

Основні кошти будуть спрямовані на заходи з енергозбереження, ремонти дахів, заміну вікон, облаштування внутрішніх туалетів, ремонт котелень і систем тепло- та водопостачання.

Відповідно до обласної програми «Сільська школа» планується придбати спортінвентар, меблі на загальну суму 300 тис. грн. Тульчинський та Оратівський відділи освіти за кошти місцевого бюджету придбали 2 шкільні автобуси.

На 2012 рік заплановано обладнання 275 внутрішніх вбиралень, 57 з них вже облаштовано.