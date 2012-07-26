В «народників» стало духу претендувати тільки на два округи

21 липня 2012 року делегати 36 місцевих організації Народної Партії прибули до Вінниці, щоб обговорити основні питання

організації роботи партійних осередків на парламентських виборах, що відбудуться 28 жовтня 2012 року, - повідомляє офіційний сайт обласної організації НП.

Народний депутат України, голова Вінницької регіональної організації Народної Партії Василь Черній у своєму виступі заявив, що кадровий потенціал, досвід участі у виборчих кампаніях і командна підтримка вселяє надію на перемогу у значній кількості мажоритарних виборчих округів України.

Проте, на Вінниччині народники ризикнули претендувати тільки на одномандатних округи.

У ході конференції делегати запропонували та одноголосно підтримали голову Вінницької регіональної організації Народної Партії Василя Васильовича Чернія в кандидати у народні депутати по 13 одномандатному виборчому окрузі та заступника голови Мурованокуриловецької партійної організації Олександра Миколайовича Третьякова по 15 одномандатному виборчому окрузі.