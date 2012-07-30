Мотоцикліст влетів під колеса «ВАЗа» і загинув

15:10, 30 липня 2012
Вінниця
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Пасажирка в реанімації

29 липня у місті Ладижин загинув 42-річний мотоцикліст. Його 23-річна пасажирка, за життя якої боряться лікарі, перебуває у реанімації.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Вчора о шостій годині вечора в місті Ладижин водій мотоциклу «Сузукі» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2109» під керуванням 24-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП 42-річний водій мотоциклу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Його 23-річна пасажирка у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Ладижинської лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушена кримінальна справа за ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

 

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