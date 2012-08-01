Старенького з гіпертонічним кризом визволяли рятувальники
12:20, 01 серпня 2012Вінниця
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Зачинився в квартирі
31 липня о 11:27 на пункт зв’язку державної пожежної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вулиці Квятека у господаря квартири, 1946 року народження, стався гіпертонічний криз і він самостійно не може відкрити двері. Існувала загроза життю та здоров’ю людини.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Рятувальники за допомогою автодрабини АД-30, потрапили до оселі на четвертому поверсі, відчинили двері та визволили потерпілого.
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