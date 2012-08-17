Хотів подивитись телевізор і зламав хребта
11:54, 17 серпня 2012Вінниця
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Поправляв антену
16 серпня о 22:45 з приймального відділення райлікарні на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 міста Тульчин надійшла інформація про випадок невиробничого травматизму.
Близько 20-ї години 21-річний житель села Кинашів, поправляючи телевізійну антену, впав з драбини на землю та отримав забій поперекового відділу хребта.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.
Потерпілий госпіталізований до травматологічного відділення Тульчинської ЦРЛ в стані середньої важкості.
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