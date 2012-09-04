Податкова міліція затримала конкурента Калентіка по округу

Податкова міліція Києва 31 серпня затримала у Вінницькій області співвласника корпорації "Українська бізнес група" (UBG), кандидата до Верховної Ради по округу №18 Руслана Демчака за підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у відомстві.

За його словами, в даний час вирішується питання про об'єднання даної справи з кримінальною справою за фактом підробки документів, порушеною прокурором Житомирської області.

Офіційно податкова служба поки не коментує факт затримання Демчака.

Однак на минулому тижні в газеті "Голос України" та низці інтернет-видань з'явились статті із зверненнями народних депутатів Олега Новікова та Володимира Ар'єва в правоохоронні органи, в якому вони звинувачують співвласника UBG в організації схеми легалізації коштів через продаж незаконно отриманих земельних ділянок на суму близько 350 млн грн.

У них стверджується, що Демчак та пов'язані з ним особи підробляли документи і завдяки використаним схемами уникли сплати податків на суму близько 50 млн грн.

Депутати звертають увагу, що операції проводилися через вхідні в UBG компанії і банк.

Джерело в групі підтвердило агентству інформацію про затримання Демчака.

фіційний коментар UBG поки відсутній, однак на сьогодні, 4 вересня, призначена прес-конференція дружини і адвоката Демчака, які вважають незаконним це затримання і пов'язують його з виборами у Верховну раду, в яких співвласник UBG бере участь як депутат самовисуванець по 18 виборчому округу у Вінницькій області.

За їх даними, Демчак після затримання був перевезений до Києва.

Всього по цьому округу балотуються 17 осіб. У команді Демчака основним своїм конкурентом вважають главу комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, члена Фракції Партії регіонів Григорія Калетніка.



Корпорація UBG - фінансово-промисловий холдинг, що поєднує ЕРДЕ Банк, НФСК "Добробут", медичні центри "Добробут", СТО "Добробут", меблеву фабрику "Матіс", фондову компанію «Ініціатива», компанію по управлінню активами «Ініціатива», юридичну компанію "Консалтинг Груп".



У неї також входять підприємство з виробництва будівельних матеріалів «Будівельник» і підприємство "Будмеханізація", що спеціалізується на будівництві будинків та наданні послуг будівельною техніки.



Демчак також займає посаду президента Всеукраїнської громадської організації "Захист прав споживачів фінансових послуг".

