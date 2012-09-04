Податкова міліція затримала конкурента Калентіка по округу

08:15, 04 вересня 2012
Вінниця
0 0

Кажуть, за відмивання грошей

Податкова міліція Києва 31 серпня затримала у Вінницькій області співвласника корпорації "Українська бізнес група" (UBG), кандидата до Верховної Ради по округу №18 Руслана Демчака за підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у відомстві.

За його словами, в даний час вирішується питання про об'єднання даної справи з кримінальною справою за фактом підробки документів, порушеною прокурором Житомирської області.

Офіційно податкова служба поки не коментує факт затримання Демчака.

Однак на минулому тижні в газеті "Голос України" та низці інтернет-видань з'явились статті із зверненнями народних депутатів Олега Новікова та Володимира Ар'єва в правоохоронні органи, в якому вони звинувачують співвласника UBG в організації схеми легалізації коштів через продаж незаконно отриманих земельних ділянок на суму близько 350 млн грн.

У них стверджується, що Демчак та пов'язані з ним особи підробляли документи і завдяки використаним схемами уникли сплати податків на суму близько 50 млн грн.

Депутати звертають увагу, що операції проводилися через вхідні в UBG компанії і банк.

Джерело в групі підтвердило агентству інформацію про затримання Демчака.

фіційний коментар UBG поки відсутній, однак на сьогодні, 4 вересня, призначена прес-конференція дружини і адвоката Демчака, які вважають незаконним це затримання і пов'язують його з виборами у Верховну раду, в яких співвласник UBG бере участь як депутат самовисуванець по 18 виборчому округу у Вінницькій області.

За їх даними, Демчак після затримання був перевезений до Києва.

Всього по цьому округу балотуються 17 осіб. У команді Демчака основним своїм конкурентом вважають главу комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, члена Фракції Партії регіонів Григорія Калетніка.

Корпорація UBG - фінансово-промисловий холдинг, що поєднує ЕРДЕ Банк, НФСК "Добробут", медичні центри "Добробут", СТО "Добробут", меблеву фабрику "Матіс", фондову компанію «Ініціатива», компанію по управлінню активами «Ініціатива», юридичну компанію "Консалтинг Груп".

У неї також входять підприємство з виробництва будівельних матеріалів «Будівельник» і підприємство "Будмеханізація", що спеціалізується на будівництві будинків та наданні послуг будівельною техніки.

Демчак також займає посаду президента Всеукраїнської громадської організації "Захист прав споживачів фінансових послуг".
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter