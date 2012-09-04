У Вінниці відкрили перший в Україні ліцей цивільного захисту

Перший в Україні ліцей цивільного захисту відкрили у Вінниці на базі вищого профучилища МНС. Тут з 9-го класу навчатимуться діти кадрових працівників МНС, сироти, позбавлені батьківського піклування та ті, чиї батьки загинули під час виконання службових обов’язків, повідомляє сайт Вінниця‘ОК.

Потенційних ліцеїстів нині в Україні майже 12 тисяч. Більшість з них не мають де жити, а тим більше не можуть сплачувати за вищу освіту. Ліцей рятувальників для них – шанс на гарне майбутнє.

- Навчальний заклад рятувальників є аналогом відомого Суворівського училища, - говорить начальник вищого професійного училища МНС Микола Говорущак. - Хлопці тут проходять курс загальноосвітньої школи та військової підготовки. Ліцеїсти до вступу готувалися ретельно – робили ранкові зарядки, пробіжки – усе, щоб довести свої вміння справжнього рятувальника.

Спеціальних дисциплін їх навчатимуть викладачі із Львівського університету безпеки життєдіяльності. Після 2-х років навчання випускники ліцею зможуть вступити до будь-якого українського ВНЗ.

Ліцей МНС вирішили відкривати саме у Вінниці, оскільки вона має вдале географічне розташування, потужну технічну базу та висококваліфікованих працівників.

Довідка.

У 2012 році Міністр МНС Віктор Балога підписав наказ про реорганізацію Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту (ВВПУЦЗ) шляхом приєднання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та утворення Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Випускники Вінницького училища вже змогли відчути переваги такого об’єднання. Більшість з них зможуть продовжити своє навчання в Університеті та здобути наступний освітній рівень.