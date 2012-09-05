Вінничан хочуть позбавити права купувати СІМ-карту без контракту

Держспецзв'язку розробив зміни в профільний закон «Про Телекомунікації». Його основна ідея полягає в тому, щоб ввести обов'язкові договірні відношення при купівлі абонентами СІМ-карт у мобільних операторів. Умови, згідно яким договору полягатимуть, визначить Кабмін.

Таким чином чиновники збираються допомогти правоохоронним органам збирати інформацію про користувача

Правозахисники проти таких новацій. Вони вважають, що Законопроект стосовно Держспецзв'язку про обов'язкове укладення договорів з абонентами, на думку правозахисників, обмежує цивільні права, пише «КоммерсантЪ Укарина».

«Фактично це позбавляє абонента права вибору: укладати йому договір з оператором чи ні», - говорить член громадської ради при МВС Едуард Багіров.

Голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман вважає небезпечним пункт, згідно з яким порядок надання інформації правоохоронним органам повинні визначати в уряді.

«У демократичній державі такий порядок може затверджуватися тільки законом про оперативно-розшукову діяльність, або Кримінальним кодексом», - пояснює він.

