З виконанням бюджету не можуть впоратися вже три міста

За 7 місяців 2012 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1331.0 млн. грн., що становить 58,4% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2277,5 млн. грн.).

Про це повідомило головне управління економіки Вінницької ОДА.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 180,1 млн. грн., або на 15,6%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1068,3 млн. грн., що становить 53,9% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 1982,3 млн. грн.) та 105,8% до планових показників на 7 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1010,0 млн. грн.). Додатково отримано до плану на 7 місяців 58,3 млн. грн. З 19-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 7 місяців по 3-х джерелах на загальну суму 2,1 млн. грн., у т. ч. найбільше – по державному миту – 1,5 млн. грн. та платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,6 млн. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 121,5 млн. грн., або на 12,8%, у т.ч. надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 85,6 млн..грн.,або на 11,2%, а плати за землю – на 36,1 млн. грн., або на 28,3%.

Розрахункові показники Міністерства фінансів України по бюджету області на 2012 рік, які становлять 1894,8 млн. грн., виконано на 56,4%.

Дохідну частину бюджету до плану на 7 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 31-му бюджету. Не виконано 3 бюджети – м. Жмеринки, по якому виконання склало 99,3%, м. Козятина – 95,3% та м. Могилів-Подільського – 93,6%.

Найбільший рівень виконання плану на 7 місяців по власних і закріплених доходах за помісячним розписом досягнуто по бюджетах районів: Жмеринського – 128,3%, Піщанського – 126,9%, м. Хмільника – 125,8%, Мурованокуриловецького району – 123,5%,Тиврівського – 122,8%, Чернівецького – 122,7%.

Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах 7-ми місяців 649 рад, або 93,4%,(за 7 міс.2011 р. – 627 рад). Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 9-ти районах.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 1601,1 млн. грн. дотацій, або 98,0% плану на 7 місяців (недоотримано 32,7 млн. грн. дотації вирівнювання) та 970,1 млн. грн. субвенцій з державного бюджету, або 97,1% до плану на 7 місяців (недоотримано 29,2 млн. грн.). Проти аналогічного періоду 2011 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 272,3 млн. грн., або на 20,5%, а субвенцій - на 207,7 млн. грн., або на 27,2%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 3639,5 млн. грн., або 55,1% до уточненого плану на рік (план 6600,9 млн. грн.) та 99,9% до уточненого плану на 7 місяців (план 3643,1 млн. грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 601,5 млн. грн., або на 19,8%.