Олімпійцям дали річну стипендію від міської влади

Вінницька міська рада нагородила грамотами і грошовими преміями найкращих тренерів і спортсменів з нагоди професійного свята, яке по традиції відзначається кожної другої суботи вересня і збігається з Днем Вінниці.

Захід проводили міський голова Володимир Гройсман і секретар міської ради Серій Моргунов.

Учасники та призери Олімпійських ігор у Лондоні отримали сертифікати на річну стипендію міської ради і подарунки. Серед них, нагадаємо, дві олімпійські чемпіонки різних років – веслувальниця Інна Осипенко-Радомська і легкоатлетка Наталя Добринська.

Серед інших відомих нагороджених спортсменів виділявся Інтерконтинентальний чемпіон з професійного боксу В’ячеслав Узєлков, який прийшов на захід зі своїм трирічним сином. Багато нагород отримали й ветерани спорту та провідні діячі галузі. Серед них – голова обласного відділення НОК України Федір, Новік, голова міського спорткомітету Сергій Краєвський, головний тренер національної збірної України з хокею на траві Павло Мазур, призер чемпіонату України з легкої атлетики серед ветеранів Василь Олійник, президент обласної федерації спортивного орієнтування Людмила Пронтішева.

– У першу чергу хочу привітати з блискучим успіхом Інну Осипенко-Радомську, яка здобула у Лондоні дві срібні нагороди і таким чином стала першим в історії незалежної України повним олімпійським кавалером. Я дивився фрагменти її олімпійським виступів по ТВ і сильно вболівав, – сказав Володимир Гройсман. – До речі, останніми роками все більше українців починають звертати увагу на свої здоров’я, починають займатися фізкультурою і оздоровчими вправами. Не менш вагомими є наші досягнення у професійному спорті. Тому щиро дякую усім вінницьким провідним спортсменам і тренерам, які прославляють наш край і нашу країну.

Також в рамках заходу грошовими преміями (від 1 до 8 тис. грн.), грамотами і Кубками нагородили колективи загальноосвітніх шкіл, які вибороли 1–6 місця у міській спартакіаді. Перше місце посіла 27-а школа, за нею розташувались школи № 2 і № 13.