В окружних комісіях масово міняють кадри

ЦВК своми постановами від 1 вересня 2012 року № 709 та від 3 вересня 2012 року № 737 внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

Заміни відбулися у семи з восьми існуючих окружних комісій.

Політичні сили замінилипо 8-10 персоналій своїх кандидатур.

Отож, згідно з Додатком 2 до постанови, заміни проведено таким чином від 1 вересня 2012 року № 709 :

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 11

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Присяжнюк Галина Миколівна, 1964 року народження – секретар комісії, від Української партії "Зелена планета" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити секретарем комісії:

Андросович Ірина Петрівна, 1981 року народження – від Української партії "Зелена планета".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Бехлеванова Ольга Вячеславівна, 1992 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Шульга Вероніка Олександрівна, 1974 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина"

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Гузь Ігор Васильович, 1978 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Новак Володимир Григорович, 1957 року народження – від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Єрофєєва Олена Іванівна, 1982 року народження – від Християнсько-демократичної партії України (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Барчишен Віктор Йосипович, 1955 року народження – від Християнсько-демократичної партії України.

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Таран Володимир Володимирович, 1992 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Новосельцева Світлана Іванівна, 1959 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 12

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Гранат Вікторія Вікторівна, 1993 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Войціцька Тетяна Борисівна, 1970 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Дехтярук Марина Леонідівна, 1991 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Помазанов Олександр Миколайович, 1971 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Івацко Андрій Іванович, 1974 року народження – від Християнсько-демократичної партії України (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Іскренко Сергій Вікторович, 1971 року народження – від Християнсько-демократичної партії України.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 13

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Древенчук Валентина Миколаївна, 1968 року народження – від Української партії "Зелена планета" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Федонюк Людмила Леонідівна, 1952 року народження – від Української партії "Зелена планета".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Мельніков Андрій Андрійович, 1989 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Міселюк Раїса Федорівна, 1960 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Шавло Яна Вячеславівна, 1988 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Ящук Валентина Євгеніївна, 1947 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 14

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Сніцарук Сергій Юрійович, 1989 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Кудлаєнко Євгеній Семенович, 1971 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Стах Роман Іванович, 1988 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Дода Ганна Дмитрівна, 1947 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 16

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Ступак Олег Іванович, 1971 року народження – заступник голови комісії, від Народної Екологічної партії (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити заступником голови комісії:

Боровська Валентина Анатоліївна, 1972 року народження – від Народної Екологічної партії.

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Криничка Федір Валентинович, 1983 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Коломієць Ганна Іванівна, 1960 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Мойсеєнко Роман Володимирович, 1991 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Марченко Віктор Васильович, 1955 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 17

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Заєць Мирон Анатолійович, 1988 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Неїжко Лідія Василівна, 1951 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Орел Дар’я Володимирівна, 1984 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України" – (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Лобачова Антоніна Едуардівна, 1954 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 18

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Джога Ірина Миколаївна, 1971 року народження – заступник голови комісії, від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити заступником голови комісії:

Колесник Анжеліка Василівна, 1973 року народження – від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Клименко Віталій Миколайович, 1978 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України" – (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Марущак Володимир Андрійович, 1946 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України".

Згідно з Додатком 2 до почтанови ЦВС від 3 вересня 2012 року № 737 відбулись такі зміни у складі ОВК:

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 11

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Попова Катерина Василівна, 1953 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Черніга Тетяна Іванівна, 1958 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Репін Владислав Олександрович, 1987 року народження – від Партії "Руський блок" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Бліндер Віктор Володимирович, 1952 року народження – від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Черкашин Юрій Анатолійович, 1992 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Колосніченко Сергій Миколайович, 1982 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 12

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Попова Ганна Олександрівна, 1982 року народження – заступник голови комісії, від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити заступником голови комісії:

Станкевич Микола Григорович, 1968 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Железняков Олександр Андрійович, 1989 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Проценко Вячеслав Валерійович, 1982 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Мустафаєв Ділявер Бекирович, 1957 року народження – від Партії "Руський блок" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Кузнярська Катерина Петрівна, 1939 року народження – від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Нагорна Анастасія Олегівна, 1992 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Сердюк В’ячеслав Анатолійович, 1975 року народження – від Партії "Руська Єдність".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 13

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Петрова Ганна Іванівна, 1937 року народження – від Партії "Руський блок" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Чабанова Галина Петрівна, 1954 року народження – від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Попов Олександр Владленович, 1982 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Заїка Валентина Василівна, 1968 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Сівак Марія Юріївна, 1991 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Каштанюк Галина Власівна, 1952 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 14

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Бабяк Юлія Дмитрівна, 1988 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Самойлова Олена Віталіївна, 1973 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Овчинніков Андрій Олександрович, 1981 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Рожок Наталя Віталіївна, 1973 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Уханова Марія Ігорівна, 1971 року народження – від Партії "Руський блок" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Мурга Микола Дмитрович, 1965 року народження – від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Шалюгіна Анастасія Олегівна, 1990 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Барчишена Світлана Василівна, 1957 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 15

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Кабан Анна Валеріївна, 1987 року народження – секретар комісії, від Політичної партії "Союз анархістів України" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити секретарем комісії:

Черкевич Наталія Петрівна, 1969 року народження – від Політичної партії "Союз анархістів України".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Козіцина Євгенія Іванівна, 1930 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Данилюк Любов Миколаївна, 1954 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Ванжула Олексій Федорович, 1988 року народження – від Партії "Руський блок" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Остра Галина Сергіївна, 1956 року народження – від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Тиха Марина Валеріївна, 1981 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Коров’янко Людмила Петрівна, 1962 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Шуляк Віктор Васильович, 1989 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Хохлова Лариса Олександрівна, 1976 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 16

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Буриліна Тетяна Степанівна, 1956 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Катрук Галина Федорівна, 1963 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Зєліков Дмитро Ігорович, 1989 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Дюхіна Ганна Трохимівна, 1943 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Крівічєва Наталя Яківна, 1958 року народження – від Партії "Руський блок" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Богач Ганна Іванівна, 1950 року народження – від Партії "Руський блок".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Малетіна Ганна Валентинівна, 1952 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Пилип Василь Михайлович, 1943 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 17

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Кареніна Галина Іванівна, 1941 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до

Включити до складу комісії:

Масловська Галина Миколаївна, 1957 року народження – від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Тесман Олена Олександрівна, 1993 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Дуровець Галина Андріївна, 1962 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Шаповалова Ірина Михайлівна, 1988 року народження – від Партії "Руський блок" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Доробало Ліна Миколаївна, 1947 року народження – від Партії "Руський блок".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 18

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Калініна Зарема Сайдіївна, 1972 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Удод Віктор Миколайович, 1962 року народження – від Політичної партії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Коваленко Лідія Олегівна, 1991 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" (у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Падура Григорій Антонович, 1948 року народження – від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".