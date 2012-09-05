Вінницькі школярі змагались у фіналі міжнародного математичного конкурсу

Наприкінці серпня Міжнародний центр ЮНЕСКО зібрав у своїх стінах представників із понад 20 країн світу, що прибули до Парижу задля участі у суперфіналі ХХVІ Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач.

Поряд з юними математиками Франції, Бельгії, Італії, Росії, Швейцарії, Польщі, Канади, Казахстану, Тунісу, Німеччини, В’єтнаму, Алжиру та інших держав, свої математичні здібності демонстрували й українські школярі.

Як повідомило управління освіти і науки облдержадміністрації, до збірної команди юних математиків України, формування якої було доручено Вінницькому міському центру з інтеграції до європейського та світового освітнього простору, увійшли три учні з Вінниччини, три представники Тернополя та по два учасники із Запоріжжя та Харкова.

Очолювали команду керівник Вінницького міського центру з інтеграції до європейського та світового освітнього простору Тетяна Збожинська та керівник команди, член адміністративної ради міжнародного комітету математичних змагань, педагог центру Ігор Кривошея.

Протягом двох днів учасники змагалися у розв’язанні логічних задач, виборюючи досить високі позиції у рейтинговому списку особистої першості. А беручи до уваги той факт, що до зазначеного Чемпіонату усі учасники готуються самотужки, можемо пишатися виступом наших юних математиків, що мали змогу не лише продемонструвати свій рівень математичної освіти, а й поспілкуватися з однолітками, стати безпосередніми учасниками європейського освітнього простору.