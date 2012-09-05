Вінницький аеропорт готовий до хасидів

"Аеропорт Вінниця" готовий приймати літаки із хасидами, які прибуватимуть на святкування Рош Ха-Шана. Цьогоріч Умань очікує приїзду 24-25 тисяч хасидів на святкування Рош Ха-Шана, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

В Україну вони будуть прибувати через аеропорт "Бориспіль", а також через аеропорти Вінниці та Одеси.



- Перші рейси з хасидами очікуємо з середини вересня, - говорить директор "Аеропорту Вінниця" Ярослав Мазурець. - Всього очікуємо вісім-десять рейсів. Готуємо чартерні програми, щоб на зворотні рейси літаки були заповнені нашими пасажирами. Очікуємо, що цього року до нас прилетить набагато більше паломників, ніж у минулому.

Хоча саме святкуання відбувається 17-18 вересня, прибуття хасидів починається раніше.

- Уже 11-12 вересня прилетить значна частина прочан, - каже заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради Умані Петро Паєвський.

Близько двох тисяч хасидів проживатимуть у наметовому містечку. Решту паломників розмістять у своїх будинках мешканці Умані.

В останні роки в місті з'являється все більше будинків, що належать іноземцям та фактично використовуються тільки під час приїзду на святкування. Крім того, в місті відкривається все більше міні-готелів.

За словами Петра Паєвського, в минулому році місто отримало від приїзду паломників прибутку втричі більше, ніж у попередні роки.Як відомо, тільки на оплату за проживання кожен прочанин витрачає від декількох десятків до сотень доларів на добу.

У той же час, на думку чиновника, ні українці, ні іноземці, які є власниками будинків в Умані, не хочуть платити туристичний збір.

- Кажуть, що це родичі приїхали. Це питання слід врегулювати, - каже Петро Паєвський.

Як зазначив директор "Аеропорт Вінниця" Ярослав Мазурець, під час прибуття паломників особливо гострим є питання безпеки.

За його словами, дуже важливо, щоб кожен рейс був максимально контрольований, а хасиди огороджені від непередбачених ситуацій.

Довідка.

Рош Га-Шана - єврейський новий рік. Послідовники хасидизму традиційно святкують його на могилі Раббі Нахмана в Умані. Протягом тижня в місті традиційно перебуває більше 20 тисяч хасидів з усього світу.