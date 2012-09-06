Вінничанин виніс з двох супермаркетів 160 банок кави

Працівники міліції затримали чоловіка, який з двох торгових центрів міста Вінниці викрав 160 банок кави «Jacobs Monarch».

До Вінницького міського відділу міліції звернулися одночасно охоронники двох торгівельних мереж міста з повідомленнями про те, що невідома особа з приміщень магазинів скоїла крадіжку 16 упаковок кави. З одного магазину чоловік виніс каву, незважаючи на те, що його протиправні дії помітили продавці закладу, і намагались його самотужки затримати.

Переглянувши записи з камер спостережень торгових закладів, з’ясувалося, що до скоєння обох крадіжок причетна одна та й сама особа. До того ж оперативники у підозрюваному впізнали чоловіка, якого раніше неодноразово затримували за скоєння крадіжок.

Як

- За кілька годин чоловік підозрюваний у скоєнні крадіжок з супермаркетів був затриманий, - розповів начальник 1-го відділу міліції міста Вінниці Сергій Сокиран. - Ним виявився 28-річний вінничанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Викрадену каву не вдалося повернути на прилавки супермаркетів, оскільки зловмисник встиг її реалізувати на одному з ринків міста Вінниці.

Також правоохоронцями було встановлено, що затриманий причетний до пограбування чоловіка на одній з вулиць міста. Зловмисник зірвав з перехожого золотий ланцюжок та здав його у ломбард.

Зараз затриманий знаходиться під вартою.

За даними фактами порушені три кримінальні справи. Одна за ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка), і дві – за ч. 1 ст. 186 КК України (грабіж). Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років, повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.