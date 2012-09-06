Вінницька студентка стала першою красунею на "Студентській республіці"

Скарбничка досягнень красунь Вінниччини поповнився новим здобутком студентки Вінницького національного аграрного університету Вікторії Дубової. Її щира усмішка не залишила байдужим суддівство конкурсу краси особистості «Перша Леді Студентської республіки – 2012».

Незважаючи на свій вік, Віта вже має на своєму рахунку титул «І Віце-міс ВНАУ» та «Перша Леді» регіональної Студреспубліки, але така цілеспрямована людина ніколи не зупиняється на досягнутому, повідомляє сайт Моя Вінниця.

Для багатьох Вікторія просто чергова гарна дівчина, схожа на Одрі Хепберн, але сама себе вона не вважає символом краси, скромно констатує, що проста пересічна дівчина, така ж як всі, але ті, хто знає Вікторію на «відстані» дружби, завбачають у ній щось вагоміше, аніж просто краса.

- Перш за все, метою моєї участі в конкурсі стало достойне представлення Вінниччини на фестивалі такого масштабу, адже цьогорічна команда-магістрат дійсно порадувала своїм виступом у суб-фестивалях, - говорить Вікторія.- Призові місця були здобуті і на дебатах, «Що? Де? Коли?», мафії, «Містер Студреспубліка»… Хотілося і мені достойно представитись, але на перемогу аж ніяк не очікувала, бо вважала, що надто сильна конкуренція трималась на протязі усієї підготовки. Дівчата дійсно вражали своєю зовнішністю та талантами, комунікабельністю та креативністю. Хочу зазначити, що вирішальним стала підтримка команди Вінниччини, яка зробила свій вагомий внесок у мою перемогу, було приємно чути небагато численні вигуки підтримки, але такі значні для мене.

Варто зазначити також, що це не перша перемога вінничанки на конкурсі «Перша Леді», бо у 2010 році такий титул здобула і Ксенія Саніна – студентка Вінницького національного педагогічного університету. Маємо надію, що це стане гарною закономірністю Вінниччини у перемогах на Всеукраїнських конкурсах краси, і, в свою чергу, хочемо побажати успіху Вікторії на наступному етапі конкурсу «Перша Леді України».