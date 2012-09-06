Пристойну зарплату виплачують в 4 містах і Крижопільскому районі

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по області за січень-липень 2012 року становила 2363,22 грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 19,5% (по Україні — на 16,6%).

За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-липень 2012 року область вийшла на 18 місце серед регіонів України.

Про це повідомило головне управління економіки Вінницької ОДА.

У 2009 та 2010 роках область займала 22 місце серед регіонів України за рівнем середньомісячної заробітної плати, за 2011 рік - 20 місце, а за перше півріччя поточного року - 19 місце серед регіонів України.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень-червень 2012 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:

1. м. Ладижин – в 1,6 рази і складає 3768 грн. (до 6 місяців 2011 року ріст на 17,4%);

2. м. Козятин – на 34,7% - 3131 грн. (+17,1%);

3. м. Жмеринка – на 24,3% - 2890 грн. (+17,3%);

м. Вінниця – на 10,3% - 2565 грн. (+19,7%);

та Крижопільського району — на 0,1% - 2328 грн. (27,6%)

Серед районів, крім Крижопільського, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати мають наступні райони:

4. Іллінецький — 2296 грн. (до січня-червня 2011 року ріст на 20,5%);

5. Вінницький – 2259 грн. (+19,2%);

6. Немирівський — 2256 грн. (+15,4%);

7. Гайсинський — 2235 грн. (+23,7%)

8. Піщанський — 2219 грн. (+26,2%);

9. Томашпільський – 2194 грн. (+17,1%);

10. Тульчинський — 2176 грн. (+25,7%).

Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Теплицького – 1743 грн. (до січня-червня 2011 року ріст на 19,8%), Липовецького — 1749 грн. (+16,6%), Козятинського – 1750 грн. (+7,1%) районів.

Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-червень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 р. спостерігається у наступних районах: Погребищенському — на 32,1% (2083 грн.), Тростянецькому — на 28,5% (2012 грн.), Крижопільському — на 27,6% (2328 грн.).