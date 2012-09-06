В селах створять пожежні підрозділи

За попередні роки склалася складна ситуація з протипожежним та техногенним захистом населених пунктів та об’єктів, які знаходяться у сільській місцевості. На території Вінницької області з початку 2012 року у селах виникло 825 пожеж, що складає близько 60% від загальної кількості.

До погіршення пожежної безпеки на селі призвела ліквідація сільських пожежних команд, які здійснювали рятування людей і гасіння пожеж до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, у період реформування аграрного сектору економіки та розпаювання майна. Саме тому, одним із важливих заходів, що здійснює Управління Держтехногенбезпеки — є створення та забезпечення належного функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

Як повідомило Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, на виконання доручення Кабінету міністрів України від 23.06.2012 року № 26124/0/1-12 розробляється Державна цільова соціальна програма переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та відновлення місцевої пожежної охорони на період 2013 – 2019 років, у відповідності до якої на території Вінницької області на наступний рік планується до створення 4 підрозділи для охорони сільської місцевості.

Напередодні було проведено огляд об’єктів під можливу реконструкцію у Вінницькому, Калинівському, Тиврівському та Немирівському районах. «На сьогоднішній день територія та будівлі знаходяться у занедбаному стані і доведеться прикласти багато зусиль для їх відновлення. Проте, це не стане на заваді виконання поставлених завдань, адже безпека людей завжди залишається на першому місці», — зауважив заступник начальника Управління Держтехногенбезпеки Дмитро Борівський.