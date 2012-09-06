Вінничанам не дозволили мати спостерігачів на виборах

До Центральної виборчої комісії надійшло клопотання Вінницької обласної громадської організації "Громадський центр "Форум" щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

Розглянувши зазначене клопотання та додані до нього документи, Центральна виборча комісія встановила, що згідно з частиною другою статті 78 Закону України "Про вибори народних депутатів України" громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів народних депутатів України.

Проте, як йдеться в Постанові ЦВК № 725 від 3.09.2012 року, «на порушення частини другої статті 78 зазначеного Закону до клопотання не було додано копію свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчену в нотаріальному порядку, натомість надано копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену в нотаріальному порядку, що обумовлює відмову в наданні дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів народних депутатів України».

Відтак, ЦВК постановила відмовити Вінницькій обласній громадській організації "Громадський центр "Форум" у наданні дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

