На проспекті Космонавтів працюють аж дві трамвайні зупинки
10:40, 06 вересня 2012Вінниця
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В одному напрямку
Запрацювала на посадку-висадку нова зупинна платформа трамвая "Проспект Космонавтів" у напрямку центру міста за перехрестям вулиць Келецька-Космонавтів, - повідомляє «Вінницький трамвай».
Для зручності пасажирів стара зупинка навпроти кінотеатру "Мир" також продовжує функціонувати в звичайному режимі: трамваї зараз зупиняються для посадки і висадки пасажирів як біля старої, так і біля нової платформи.
Нова зупинка оснащена сучасним критим павільйоном і сміттєвими урнами. Стару зупинку надалі планується закрити і демонтувати.
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