На проспекті Космонавтів працюють аж дві трамвайні зупинки

Запрацювала на посадку-висадку нова зупинна платформа трамвая "Проспект Космонавтів" у напрямку центру міста за перехрестям вулиць Келецька-Космонавтів, - повідомляє «Вінницький трамвай».

Для зручності пасажирів стара зупинка навпроти кінотеатру "Мир" також продовжує функціонувати в звичайному режимі: трамваї зараз зупиняються для посадки і висадки пасажирів як біля старої, так і біля нової платформи.

Нова зупинка оснащена сучасним критим павільйоном і сміттєвими урнами. Стару зупинку надалі планується закрити і демонтувати.