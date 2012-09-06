Куди поділось старе покриття хокейного поля?

Нещодавно у Вінниці закінчилась реконструкція хокейної арени стадіону у Центральному парку культури і відпочинку. Старе покриття, яке відслужило свій термін, замінили на більш сучасне. Але його не викинули на смітник. Це покриття ще багато років слугуватиме юним спортсменам.

– Старе покриття ми розрізали на частини. Більше половини вже віддали для потреб спортивних організацій і юних спортсменів. Зокрема, близько 680 кв.м. передали для облаштування дворового спортмайданчику на Вишеньці. 880 кв.м. – надали керівництву Центрального міського стадіону. Це шматок покладуть поруч з цією футбольною ареною, на тенісному корті. Частину покриття площею близько 1200 кв.м. ми передали до обласної організації ФСТ «Колос» – для реконструкції спортмайданчику поруч з адмінбудівлею. І близько 1000 кв.м залишили на стадіоні у парку – на ньому замість трави, яка росте між біговими доріжками і трибунами, тренуватимуться юні спортсмени, – повідомив директор Вінницької обласної СДЮШОР з хокею на траві «Олімпія» і віце-президент обласної федерації хокею на траві Федір Новік.

На сьогодні у розпорядженні хокейної школи залишається кілька шматків старої арени. Планується, що їх передадуть до Томашполя (там є хокейне відділення ДЮСШ), а також у Бар або Хмільник. За словами Федора Новіка, хоча старе покриття вже не підходило для професійних змагань дорослих команд (погано пропускало воду тощо), але для тренувань юних спортсменів ще цілком згодиться.