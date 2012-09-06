У вінницькі села можна буде добратися лише чартером

Ще весною цього року губернатор Вінниччини Микола Джига заявив, що він бере під особистий контроль пасажирські перевезення в області. Тоді говорилося, що в області діє розвинута система пасажирських перевезень Протягом 2011 року управлінням транспорту облдержадміністрації відновлено регулярне автобусне сполучення на приміських та міжміських маршрутах загального користування більш ніж 30 населеними пунктами в сільській місцевості.

Протягом 2012 року в області планується забезпечити всі без винятку населені пункти регулярним автобусним сполученням.

Рік закінчується і 27 жителів села Булаї Погребищенського району написали звернення до Миколи Джиги. Адже з серпня 2012 року відмінений єдиний автобусний рейс, який приїздив у села раз на тиждень. Село залишилось взагалі без транслопртного сполучення.