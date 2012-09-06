Автомобіль "Тойота Кемрі" зупинило дерево

5 серпня о 20 00 год. на автошляху між селами Маяки іВапнярка 27-річний водій автомобіля "Тойота Кемрі" не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, в результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля та його 34-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Тульчинської районної лікарні.