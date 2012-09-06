Автомобіль "Тойота Кемрі" зупинило дерево
11:20, 06 вересня 2012Вінниця
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Злетів у кювет
5 серпня о 20 00 год. на автошляху між селами Маяки іВапнярка 27-річний водій автомобіля "Тойота Кемрі" не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.
Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, в результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля та його 34-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Тульчинської районної лікарні.
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