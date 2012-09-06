Юні художники налагоджуватимуть культурний діалог з німцями

З 10 вересня юні художники нашого міста – вихованці майстерні «Арт скриня» відвідають м.Херзогенрад (Німеччина) та візьмуть участь в майстер-класах, роботі «workshop», організації міжнародної виставки, аукціоні дитячих робіт.

Про це повідомив Департамент культури Вінницької міської ради.

Нові можливості, цікаві європейські практики, спілкування з ровесниками подарує вінничанам громадська організація „Аrt & culture Project e.V“ . З ініціативи ГО „Аrt & culture Project e.V“ започатковано тристоронній проект, що об’єднав Німеччину, Україну, Голландію.

Метою проекту є налагодження культурного діалогу між представниками різних країн, творчий розвиток підростаючого покоління, вдосконалення навичок та здібностей, пізнання культурного розмаїття шляхом творчого обміну.

І хоча юні таланти нашого міста відлітають у вересні, робота над проектом і знайомство учасників розпочалось ще в березні цього року. 31 березня Центр „Аrt & culture Project e.V“ об’єднав дітей з м.Херцогенрад (ФРН) та Керкраде (Нідерланди). В ході роботи творчої майстерні була організована виставка робіт вінничан та відбулось «заочне» знайомство.

Цікаво, що проект матиме продовження і вже наступного року Вінниця зустрічатиме найталановитіших і найактивніших учасників проекту «Kids.Art.Europe».