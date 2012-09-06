14-річна малолітка розтринькала крадені 5600 гривень

5 вересня до 2-го відділу міліції Вінницького міськвідділу з заявою звернулась 72-річна пенсіонерка з повідомленням про те, що її обікрала сусідка.

Як повідомила заявниця, крадіжка сталась на початку серпня 2012 року. Жінка вважає, що злочин скоїла її сусідка по будинку, котра мала вільний доступ у помешкання старенької. Загалом у бабусі поцупили гроші в сумі 5 600грн.

За підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали 14-річну місцеву жительку.

Крадене не вилучено у зв'язку з розтратою.

Як повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області, за фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч2. ст. 185 КК України.