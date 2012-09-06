Область недоотримала 62 мільйони дотацій та субвенцій

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету Вінницької області отримано 1601,1 млн. грн. дотацій, або 98,0% плану на 7 місяців (недоотримані 32,7 млн. грн. дотації вирівнювання) та 970,1 млн. грн. субвенцій з державного бюджету, або 97,1% до плану на 7 місяців (недоотримані 29,2 млн. грн.).

Про це повідомило головне управління економіки Вінницької ОДА.

Проти аналогічного періоду 2011 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 272,3 млн. грн., або на 20,5%, а субвенцій - на 207,7 млн. грн., або на 27,2%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 3639,5 млн. грн., або 55,1% до уточненого плану на рік (план 6600,9 млн. грн.) та 99,9% до уточненого плану на 7 місяців (план 3643,1 млн. грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 601,5 млн. грн., або на 19,8%.