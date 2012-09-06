У Вінниці нагородили найкращих спортсменів півріччя

П’ятого вересня у залі засідань Вінницької міської ради пройшло нагородження найкращих спортсменів півріччя – переможців і призерів всеукраїнських і міжнародних змагань. А ось найкращих тренерів, олімпійців і ветеранів спорту цього разу не було – їх міська влада відзначала напередодні.

Захід, присвячений відзначенню Дня фізичної культури і спорту України (святкується кожної другої суботи вересня), проводили заступник міського голови Валентина Балицька, куратор спорту, і голова міського спорткомітету Сергій Краєвський.

Грамотами і грошовими преміями міської ради нагородили близько 60 провідних атлетів міста – і юних, і дорослих. Серед них була і гравці цілої чоловічої команди з хокею на траві – «Олімпія-Колос-Секвоя», яка здобули бронзові нагороди європейської першості.

А бронзовій призерці чемпіонату Європи з боротьби сумо Ганні Василенко, окрім інших нагород, Сергій Краєвський вручив посвідчення майстра порту України.

– Наше місто постійно розвивається, осучаснюється. І спортсмени є передовою силою у цьому процесі. Своїм прикладом вони демонструють іншим, як досягати омріяної мети, – сказав Сергій Краєвський. – Сподіваюсь, що Вінниця з часом стане не лише спортивною столицею Поділля, але й всієї України. Адже все зараз у нас є свої рекордсмени світу, олімпійські чемпіони. Також місцева влада не забуває про масовий, оздоровчий спорт. Недарма лише за останній рік у місті з’явилося кілька нових спортмайданчиків, було замінено покриття на стадіоні у Центральному парку культури і відпочинку.