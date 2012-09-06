Вінничани зможуть оформляти квартири у нотаріуса, а не в БТІ

Кабінет Міністрів привів у відповідність із законодавством урядові акти, що стосуються питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Відповідну постанову, яку розробляло Міністерство юстиції, Кабінет Міністрів прийняв 5 вересня 2012 року.

- Зміни, що вносяться даним актом до низки урядових постанов, суттєво полегшать життя громадян України, - повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, - зокрема, щодо проходження держреєстрації прав на нерухомість, а також у випадках, коли нерухоме майно ставало предметом податкової застави.

Так, Кабінет Міністрів визнав такою, що втратила чинність, Постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671 «Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів».

У результаті після дарування чи купівлі-продажу нерухомого майна громадянам не доведеться звертатися до нотаріуса з необхідністю вносити відповідну угоду до Реєстру правочинів, а згодом, отримавши витяг з цього реєстру, звертатися до бюро технічної інвентаризації, щоб зареєструвати права на це майно.

За словами Міністра юстиції, оскільки з 1 січня 2013 року набудуть чинності чергові законодавчі зміни, які покладуть на нотаріусів функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, з початку наступного року громадяни зможуть реєструвати права на нерухоме майно безпосередньо в нотаріуса.

Крім того, Кабінет Міністрів вилучив з Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна положення щодо поширення права податкової застави на будь-які активи платника податків, включаючи нерухоме майно.

Таким чином, Кабінет Міністрів врахував рішення Конституційного суду України від 24 березня 2005 року № 2-рп/2005, згідно з яким поширення права податкової застави на будь-які види активів платника податків, незалежно від суми податкового боргу, порушує справедливе вирішення питань застосування права податкової застави, тобто є неконституційним.

Крім того, урядовою постановою уточнено перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації прав власності на новозбудований чи реконструйований об’єкт нерухомого майна.

Зокрема, встановлено, що для проведення державної реєстрації права власності на новозбудований чи реконструйований об’єкт заявник подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на такий об’єкт. У попередній редакції Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень вимагалося для проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окрему частину), квартиру, житлове та нежитлове приміщення подавати органові державної реєстрації прав документ, що містить технічну характеристику такого об'єкта нерухомого майна і формується за результатами проведення його технічної інвентаризації.