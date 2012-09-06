Водія діставали з машини за допомогою гідравлічних ножиць

5 вересня о 12:38 на оперативно-диспетчерську службу ТУ МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про ДТП, що сталася у селі Агрономічне неподалік обласного центру. До місця події на аварійно-рятувальному автомобілі було направлено відділення ПДПЧ-4 м. Вінниці.

Про це повідомила прес-служба ТУ УМНС у Вінницькій області.

По прибуттю на місце пригоди було встановлено, що вантажний автомобіль КАМАЗ виїхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з електричною опорою. Внаслідок деформації автомобіля водієві затисло ліву ногу панеллю приладів.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по вивільненню водія з понівеченої вантажівки, після чого він був переданий працівникам карети швидкої допомоги.

В автомобілі ще знаходився пасажир, який відбувся лише подряпинами. Водій автомобіля отримав закритий перелом лівої кінцівки зі зміщенням кістки. Причини ДТП з’ясовують працівники ДАІ.