Мопеди «рулять» на цвинтар та лікарняне ліжко

Дві автопригоди за участі водіїв мопедів сталися минулої доби. Фінал обох – цвинтар та лікарняне ліжко.

Так, за повідомленням чергової частини УДАІ УМВС у Вінницькій області, 5 вересня о 11.15 год. в смт. Чернівці по вул. Леніна водій автомобіля "Тойота-Корола" В., 1990 р.н., житель м. Могилів-Подільський, під час маневру обгон на перехрксті, переткнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, допустив зіткнення з мопедом "ALPHA ZS 50 F" під керуванням С., 1991 р.н., непрацюючого, жителя с. Мазурівка, який рухався в попутному напрямку і на перехресті з головної дороги виконував маневр ліворуч.

Внаслідок ДТП, водій мопеда С. отримав тілесні ушкодження у вигляді пошкодження правого ока, забоїв правої руки, числених розсічень шкіри потиличної частини голови та госпіталізований в Чернівецьку РЛ. А пасажир мопеда Л., 1953 р.н., жителька с. Мазурівка, пенсіонерка, від отриманих травм на місці пригоди загинула.

Інша ДТП сталася 5 вересня о 19.05 год. на автошляху Вінниця-Липовець, неподалік повороту с. Жабелівка.

Водій мопеда "Ямаха" без номерних знаківП., 1970 р.н., житель с. Михайлівка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не справився з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем "Фіат-Добло", під керуванням Г., 1970 р.н., жителя м. Вінниці.

Внаслідок ДТП, водій мопеда П. отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої травми лівої половини грудної клітини, ліктьового суглобу та госпіталізований в хірургічне відділення Вінницької ЦРКЛ смт. Вороновиця.