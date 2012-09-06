Сплачувати податки потрібно за новими кодами

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області повідомляє, що із набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2012 року № 817 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до бюджету», нові коди сплати та приклади заповнення поля «Призначення платежу» розрахункового документа у разі сплати платежів до бюджету можна дізнатись на сайті ДПС у Вінницькій області www.vin.sts.gov.ua.

