Алергики скоро задихають на повні груди

Сезон амброзії-2012 у Вінниці є доволі спокійним. Піковий тиждень із помірною концентрацією пилку вже минув, проте на наступному тижні може настати невелике, і вже останнє у цьому сезоні, збільшення кількості пилку амброзії у повітрі із помірним рівнем ризику виникнення полінозу 7, 8 та 11 вересня.

Помірними 9-11 вересня будуть і концентрації полину, проте його пилок не такий алергенний як в амброзії.

Залишатимуться низькими концентрації пилку, кропиви, рослин родини лободові. У атмосфері будуть реєструватись також поодинокі зерна пилку рослин з родин злакові та складноцвіті. На цей раз опади на впиватимуть на розповсюдження пилку, тому що у Вінниці прогнозується суха погода впродовж усього тижня.

Із наближенням осені у повітрі збільшується різноманіття та концентрації спор. Виключення складає кладоспоріум, концентрація якого поступово знижується і може перевищувати помірну тільки 10 та 12 вересня.

З 9 по 12 вересня прогнозується підвищення концентрації альтернарії. У повітрі багато аскоспор, стало більше копрінусу, ганодерми, є плеоспори, епікоккум, спори іржастих та сажкових грибів, каетомія, периконія, стемфіліум