До опалювального сезону підходимо з 67-мільйонним боргом за газ

В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.08.2012 року за фактичними даними склав 97,34%.

Про це повідомило головне управління економіки Вінницької ОДА.

Станом на 01.08.2012 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 66,73 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість бюджетних установ становить 4,03 млн.грн., населення – 62,71 млн.грн.

Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ протягом січня-липня 2012 року склався в 16 районах та м. Вінниці.

При цьому рівень оплати вище 100% склався лише в Шаргородському – 109,45%, Вінницькому – 104,67% та Погребищенському – 103,66% районах області.

Найнижчий рівень оплати склався у: Калинівському районі – 89,25%, Могилів-Подільському – 92,85% та Тиврівському – 94,54% районах.