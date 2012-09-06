На Вінниччині насадили алей першокласників

Першокласники Вінничини, знаменуючи свої перші кроки на стежині шкільного життя, висадили символічні алеї квітів та дерев, - повідомляє освітній портал «ПедПРЕСА».

Відтак шкільні подвір’я збагатилися на алею Червоного дуба у місті Ладижині, Троянд – у Тульчинському районі, а в Піщанському, Ямпільському та Літинському районах з’явилися алеї першокласника.

Також у рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» на Бершадщині відбувся районний фестиваль першокласників «Школо, радо зустрічай жителів Країни Знань!», у Тульчинському районі проведено Парад першокласників та казкове свято «Я бажаний у школі гість – мені вже виповнилось шість», а в Козятинському та Мурованокуриловецькому районах області започатковано нову традицію – урочисту Посвяту у першокласники.

Реалізація низки акцій у навчальних закладах Вінниччини – «День народження класу», «Будьмо знайомі», «Школа – моя домівка», «Я – школяр», «В кожний перший клас – новеньку шкільну дошку», «Горщик каші на усіх: ти – однокашник» та багатьох інших – створила для маленьких школяриків області справжню атмосферу свята, затишку та позитиву.

Не залишилось поза увагою і створення комфортних умов навчання для першачків: в рамках акції «Дай руку, першокласнику!» у закладах освіти Вінницької області здійснено облаштування ігрових куточків та класних кімнат для найменших школярів, організовано парту для батьків першокласників, відкрито 281 групу продовженого дня та обладнано 92 кімнати для сну.