Військовим пенсіонерам знову підвищили пенсії

З 1 вересня поточного року управлінням пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян проведено другий етап перерахунку пенсійних виплат. Збільшення здійснюється по 18064 пенсійних справах на суму 2951,0 тис. грн. Середній розмір підвищення даній категорії громадян складає 163,37 грн. Середньомісячний розмір пенсій збільшився до 2164,90 грн.

Про це повідомило головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Потреба коштів для виплати пенсій після проведення другого етапу перерахунку в нових розмірах на вересень складає 45,4 млн. грн.

Перерахування пенсій військовослужбовцям здійснюється згідноз положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012р. № 355 «Про збільшення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Перший етап підвищення, відповідно зазначеної постанови уряду, проведено по 20039 пенсійних справах на суму 3613,2 тис. грн.

За інформацією начальника управління військовослужбовців головного управління Пенсійного фонду Валентини Карабіньовської, перерахунок пенсій зроблено своєчасно. Щодо виплати пенсій у нових розмірах - в липні та вересні 2012р. забезпечено у повному обсязі.

Черговий, третій етап збільшення пенсійних виплат на військовослужбовців очікує в січні 2013 року.